Manca sempre meno alla chiusura della trattativa tra Juventus e Pogba. A riferirlo è il Corriere dello Sport: "con Rafaela Pimenta, l’avvocato che rappresenta il giocatore dopo la morte di Mino Raiola, nel quale sono stati illustrati i programmi della società: contratto triennale, così da sfruttare i benefici del Decreto Crescita, con un ingaggio di 7,5 milioni più bonus a stagione, il massimo possibile in base ai nuovi limiti di spesa stabiliti dal club. Il countdown è in corso e si attende soltanto il consenso definitivo del giocatore. Un passaggio, questo, che non sembra lontano, anche perchè i rumors indicano Pogba sempre più convinto dell’idea di tornare alla Juve, preferendola quindi alle lusinghe multi-milionarie del Paris Saint Germain".