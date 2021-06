La Juventus si trova ad affrontare diversi punti interrogativi in vista della prossima stagione, come il rinnovo di contratto di Dybala e, soprattutto, il futuro di Cristiano Ronaldo, in bilico tra permanenza e addio. C’è però un punto fermo dal quale vuole ripartire Massimiliano Allegri, ovvero Juan Cuadrado. Il colombiano è diventato un senatore dello spogliatoio e così, come spiega il Corriere dello Sport, prolungherà il suo contratto in scadenza nel 2022 fino al 2023.