Gigio Donnarumma non ha ancora rinnovato con il Milan e lo stallo sta creando agitazione. Il Diavolo pretende chiarezza il prima possibile, perché tanti club bramano il colpo a parametro zero. Tra cui la Juventus, da tempo sulle tracce del classe 1999. Condizione necessaria per l’assalto all’estremo difensore rossonero è la cessione di Szczesny, ritenuto cedibile dai bianconeri. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il polacco è considerato sacrificabile sul mercato: l’ex Arsenal ha mercato in Premier League e in caso di cessione potrebbe generare una potenziale plusvalenza, da reinvestire su altri colpi. Come Donnarumma…