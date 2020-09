1









Daniele Rugani resterà per un'altra stagione alla Juventus o almeno fino al mercato invernale visto che Pirlo vuole avere cinque difensori di ruolo. In questa stagione la Juve tornerà a giocare a tre in certe partite e per il nuovo tecnico è essenziale avere cinque centrali in rosa. Dopo la cessione di Romero all'Atalanta, Rugani non è più sul mercato anche perché fino a novembre Pirlo non potrà contare su Matthijs de Ligt. La Juve e Rugani sono destinati a continuare ancora assieme.