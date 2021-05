Campo e mercato. Juventus e Atalanta si sfidano questa sera per la Coppa Italia, ma tra le due squadre c'è tanto di cui parlare in chiave futuro. Come scrive Tuttosport, "resta quello di Cristian Romero, approdato la scorsa estate in prestito biennale da 2 milioni dalla Juventus, dopo essere stato acquistato dal Genoa. Il difensore centrale è diventato in fretta uno degli elementi chiave di Gasperini, per questo l’Atalanta si è convinta al passo per riscattare il cartellino. La formula prevedeva per un diritto di riscatto a 16 milioni, pagabili in tre anni: il club si è mosso con la Juventus e l’argentino indosserà definitivamente il nerazzurro".