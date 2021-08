La Juventus in questo precampionato estivo sta metendo in mostra diversi giovani molto interessanti. Uno di quelli più sorprendenti, almeno per chi non segue abitualmente l'Under 23 bianconera, è un centrocampista completo come Filippo Ranocchia, in grado di gestire la situazione là in mezzo e di colpire pure dalla distanza. Un giocatore che non poteva non finire nel mirino di diverse squadre, e in particolare: l'edizione umbra del Messaggero dà Ranocchia vicino alper farsi le ossa.