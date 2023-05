resterà? Ecco, sì,resterà e sarà come un nuovo acquisto visto che in questa stagione non è praticamente mai stato a disposizione, anche in virtù del ricco contratto (8 milioni più bonus fino al 2026) che lo lega a doppia mandata alla Juve. Dirà addio, invece, Di Maria: fino a pochi giorni fa, il prolungamento del matrimonio era decisamente possibile, ora lo scenario è mutato. Il Fideo guarda ancora all’Europa (Barcellona?) nonostante le sirene di Arabia Saudita e Stati Uniti. Lo rivela il Corriere dello Sport.