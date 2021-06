Carlo Pinsoglio è un uomo spogliatoio preziosissimo per la Juventus, che è ben contenta di tenerselo come terzo portiere ormai da quattro anni. Amicissimo di Cristiano Ronaldo, attualmente il 31enne toscano si trova in vacanza al mare e aspetta una chiamata da parte del nuovo direttore sportivo bianconero Cherubini per il rinnovo del contratto, in scadenza alla fine di questo mese. Secondo Tuttosport la telefonata e la firma arriveranno a breve.

Questo sembra fugare le ipotesi di un possibile trasferimento di Pinsoglio in Serie B per andare a giocare titolare.