Luca Pellegrini sembra destinato a restare alla Juve. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'esterno mancino, di rientro dal prestito al Cagliari, potrebbe rimanere a Torino come vice Alex Sandro.



Invece il Cagliari, ha cercato di firmare Mauricio Isla, ora a un passo dal Flamengo. Come riferito da Sky Sport, il club sardo ha effettuato un sondaggio per l'ex terzino di Juventus e Udinese.