La Juventus ha deciso il futuro di Luca Pellegrini. Maurizio Sarri vuole che il terzino arrivato dalla Roma e ora in prestito al Cagliari ritorni in estate per giocarsi le sue carte nella rosa della Juventus. Sarebbe un esordio, come detto, perché Pellegrini è arrivato nello scambio con Leonardo Spinazzola, salvo poi ripartire per la Sardegna dove, sei mesi prima, aveva cominciato la sua avventura in Serie A. Un anno dopo, il terzino mancino sembra pronto ad esplodere e la Juventus vorrebbe capitalizzare il suo acquisto in casa, senza altri prestiti o potenziali plusvalenze.