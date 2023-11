Hansha affrontato la sua prima partita da titolare in una serata di particolare importanza. Sebbene alcune difficoltà fossero previste, ha guadagnato un apprezzamento significativo da parte di Max Allegri, che lo ha schierato contro l'Inter. Tuttavia, la sua permanenza a Torino rimane subordinata alla possibilità che la Juventus non riesca a individuare il centrocampista ricercato con determinazione sul mercato. I piani per il futuro di Nicolussi Caviglia restano invariati, con la decisione finale che dipende dall'esito delle trattative di mercato del club bianconero.