Come racconta Gazzetta, Fabio Miretti è il più avanti nella scalata all’indice di gradimento di Allegri, che l’ha lanciato da titolare nelle ultime quattro gare del campionato. Miretti ha mostrato qualità e personalità fuori dal comune per i suoi 18 anni, tanto che la sua presenza nella rosa della Juventus 2022-23 è assai probabile. Centrocampista centrale tra i grandi, ma in pochi sanno del suo passato da vero e proprio numero “10” nell’Under 17, con 15 gol segnati in 17 partite di campionato. Può restare in bianconero.