Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe esercitare il diritto di riacquisto per Rolando Mandragora. Il giocatore, infatti, è stato ceduto all'Udinese per 20 milioni di euro, con la possibilità per il club piemontese di riprendere Mandragora con un'offerta da 26 milioni. L'obiettivo della Juve, però, è quello di riportare a Torino Mandragora, ma solo di passaggio. Sul giocatore, infatti, c'è la Fiorentina e non è da escludere che la Juve possa utilizzarlo come contropartita per eventuali altre trattative in estate.