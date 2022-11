Mohamedè destinato a tornare la. L', infatti, ha deciso di non riscattare il cartellino del trequartista olandese classe 2002, che quindi dopo la scadenza del 3 gennaio sarà di nuovo a Torino, ma non per restarci. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il club bianconero ha le idee chiare sul suo futuro: l'intenzione è quella di trovare una squadra disposta a dare fiducia al giovane per un nuovo periodo di prestito, approfittando della sessione invernale di calciomercato.