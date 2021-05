Allegri non è ancora tornato fisicamente alla Continassa, ma le idee sono chiare per il futuro. In difesa, fiducia a Chiellini, De Ligt e Bonucci, con Demiral che gode di grande considerazione. Sulle fasce confermati Cuadrado e Alex Sandro, con Danilo considerato molto di più che una semplice alternativa, come ha dimostrato in questa stagione. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Rugani e De Sciglio sarebbero fuori dal progetto tecnico.