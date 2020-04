Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il futuro di Mattia De Sciglio sembra allontanarsi dalla Juventus. Malgrado il contratto in scadenza nel 2022, il giocatore non sembra rientrare nei piani della dirigenza bianconera, che starebbe sondando il terreno per una cessione. Così, Fabio Paratici vuole capire quali squadre abbiano ancora interesse nel terzino ex Milan, come Valencia e Paris Saint-Germain, che già in passato hanno cercato di acquistarlo.