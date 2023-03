Come racconta Tuttosport,è il giocatore con il più alto valore di mercato della rosa dopo Vlahovic e ha un ingaggio importante, 5 milioni netti. Coppe o non coppe, però, non sembra ipotizzabile una sua cessione e non solo per il forte legame con la Juve. L’azzurro è reduce da quasi un anno di inattività per la rottura del crociato del ginocchio sinistro, uno stop di cui si sta portando dietro gli strascichi sotto forma di vari acciacchi. Difficile che arrivino offerte adeguate al suo potenziale, sia alla Juve per il cartellino, sia a lui come ingaggio. Meglio per entrambi rilanciarsi assieme.