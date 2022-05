Sembrava ci potesse essere uno spiraglio per il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi con la Juventus ma così non è stato. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia e l'esterno di Carrara non sarà più un giocatore bianconero nella prossima stagione. La gara all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina sarà l'ultima del giocatore.