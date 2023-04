Tredici minuti in Champions League, zero in Premier League. Prima e unica presenza ufficiale il 7 settembre 2022, al Maradona contro il Napoli, poi tre gettoni con la seconda squadra, due nel campionato riserve (entrambi contro il Leicester), una in EFL Trophy contro il Rochdale. La stagione diin Inghilterra con la maglia del Liverpool è tutta qui, un bilancio fallimentare, che ha un'unica conseguenza, il ritorno in Italia. La Juve, cedendolo ai Reds a inizio settembre ha incassato 4,5 milioni di euro in termini di prestito e ha risparmiato ulteriori 6,55 milioni di euro considerando l'ingaggio lordo dell'ex Barcellona, ma di sicuro non riceverà i 37,5 milioni, pagabili in due esercizi, della cessione a titolo definitivo. Il Liverpool ha infatti deciso di non riscattarlo, Arthur rientrerà a casa-base e gli verrà trovata una nuova sistemazione. Lo rivela CM.