La Juventus è alle prese coi rientri dei vari giocatori dai prestiti. Uno di essi è Daniele Rugani, la cui permanenza in bianconero dipende anche da quella di Merih Demiral. E poi c'è Mattia De Sciglio, che tornerà nei prossimi giorni a Torino dopo non essere stato riscattato dal Lione. Come riporta la Gazzetta dello Sport il terzino non è nei piani della Juve, che quindi si metterà all'opera per cercare una nuova sistemazione per lui. Il mercato in uscita quest'estate terrà parecchio impegnato Federico Cherubini.