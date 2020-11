La Juventus domani sera affronterà il Ferencvaros all'Allianz Stadium per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. C'è da ipotecare la qualificazione contro un avversario già battuto sonoramente all'andata a Budapest. Se sulle fasce offensive c'è ancora incertezza, con Kulusevski, Chiesa e Bernardeschi a contendersi due maglie, sulla mediana sembra esserci una certezza. Almeno stando a Sky Sport che indica Arthur e Bentancur come titolari in mezzo al campo. Il brasiliano per continuare a confermarsi, l'uruguayano per tornare titolare dopo essere partito dalla panchina contro il Cagliari.