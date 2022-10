Come racconta Tuttosport, suva dato atto alla Juventus di essersi mossa al meglio. Nessun ostracismo nei confronti del centrocampista e input chiaro come il sole per Massimiliano Allegri, “Rabiot è un giocatore della Juventus al 100%, utilizzalo come e quanto vuoi”. Non era così scontata questa posizione super partes da parte del club che rischia di perdere venti milioni. In realtà un atteggiamento che si sta rivelando lungimirante.