Quale futuro per Rino Gattuso? Il tecnico azzurro rischia tanto, specialmente se non dovesse centrare la finale di Coppa Italia e magari capitolare con la Juve nella sfida di sabato. Ecco quanto scrive Repubblica: "Non sembrano esserci nell'orizzonte immediato degli interventi traumatici, da parte del deluso e preoccupato presidente. Ma ora non ci sono più dubbi sulla necessità di mettere comunque in cantiere un piano B - nella malaugurata ipotesi che la situazione possa precipitare - anche se l'opzione numero uno rimane quella della continuità, almeno fino a giugno".