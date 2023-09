Il bilancio della Juventus 2022/2023 farà registrare perdite intorno ai 115 milioni. Nonostante questo però, non è previsto un aumento di capitale nei prossimi mesi. Questo perché la strada intrapresa dalla società è di riuscire a camminare sulle proprie gambe entro pochi anni con una gestione dei conti. Motivi per cui i dirigenti non sono in ansia per la situazione come riferisce Tuttosport.