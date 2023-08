Nell'idea iniziale della Juve, fin da inizio estate,Il primo è arrivato subito,, che di fatto rischia di essere anche l'unico vero acquisto dell'estate 2023. Il mercato però cambia, gli obiettivi sfumano e le strategie pianificate possono non trasformarsi in realtà. In questo senso, la notizia dell'accordo che Atalanta e Spezia avrebbero trovato per Emil Holm, interessa anche la Juve.L'esterno svedese infatti era uno dei profili in prima fila per la fascia destra, in particolare di Giuntoli, suo grande estimatore. La Juve però non ha mai affondato il colpo, un po' per scelta ma anche perché "obbligata" dalle mancate cessioni a titolo definitivo. In più,e in quella porzione di campo. Il texano coprirà quindi il rinforzo sul mercato che non è arrivato. A meno di sorprese nelle ultime 72 ore, è sempre più probabile infatti che la Juve resterà questa sulla fascia destra.Un segnale di fiducia anche perL'ex Lille, dopo aver subito convinto nella preparazione e nei test amichevoli, ha faticato di più in queste due partite di campionato. Una grande conclusione contro il Bologna e poco altro. Non solo per sue responsabilità ma perché questa "nuova" Juve è sbilanciata sul lato sinistro, con Chiesa e Rabiot che vanno ad occupare sistematicamente quella zona lì.No, non sarà l'erede di Juan Cuadrado, troppo diverso come interpretazione del ruolo e caratteristiche tecniche, ma il figlio di George avrà tempo e spazio per non farlo rimpiangere. Holm o chi per lui non è arrivato, Mckennie è per ora l'alternativa ma come tale rimane.