Hans Nicolussi Caviglia pronto a lasciare nuovamente la Juventus in prestito: il centrocampista, scrive La Gazzetta dello Sport, piace a Parma e Sampdoria, deciderà il giocatore. ​ Il classe 2000 è maturato durante l’esperienza a Perugia, ora il calcio che gli compete è quello dei grandi. Nella Juventus è chiuso, è ancora presto per un posto per lui nel parco centrocampisti e dunque la dirigenza bianconera sta valutando un suo prestito. Toccherà dunque allo stesso Hans fare una scelta. Una scelta che sarà certamente da Serie A.