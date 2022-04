Come racconta La Gazzetta dello Sport, Radu Dragusin ha vissuto il 2021-22 tra Samp e Salernitana e in estate al 99% andrà altrove: ceduto a titolo definitivo oppure prestato, in Italia o all’estero. Con una certezza: non accetterà una Serie B. In totale - ricordiamo - sono 31 giocatori della Juventus in prestito in altre società. 31 asset societari che a fine anno dovranno ridiscutere il loro futuro legato ai colori bianconeri. Nella lista non figurano Merih Demiral dall’Atalanta, Dejan Kulusevski dal Tottenham e Rolando Mandragora dal Torino perché verranno riscattati dai club e nemmeno Douglas Costa, in prestito ai Los Angeles Galaxy e con il contratto in scadenza.