La Juventus ha preso una scelta su Daniele Rugani: è in vendita. Il difensore non ha mai fatto il salto di qualità sperato in bianconero, ed è finito in fretta ai margini delle rotazioni, considerato come rincalzo degli attuali titolari e prime riserve. Come riporta Calciomercato.com, la dirigenza bianconera lo valuta 15-20 milioni di euro, prezzo appetibile per le sue pretendenti anche se l’ingaggio rappresenta un ostacolo. L’ex Empoli percepisce 3,5 milioni all’anno, quanto Chiellini, cifra che ha scoraggiato Roma, Napoli, Wolverhampton e Zenit. Paratici sta valutando anche la possibilità di utilizzarlo come pedina di scambio con la Fiorentina, per arrivare a Chiesa o Castrovilli. Difficilmente il club viola potrà sostenere un ingaggio così oneroso, per questo sarà necessario lavorare a soluzioni e formule diverse.