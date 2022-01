Ultima settimana di mercato, poi Allegri avrà al completo la rosa fino a fine stagione, senza più possibilità di ritoccarla. Ci sarà anche Aaron Ramsey? Possibile. Anzi: molto probabile. Il gallese ha rifiutato tutte le proposte piovute sul suo piatto. Ha sperato - e spera ancora - di tornare in Premier League, magari all'Arsenal, però poi tutte le richieste filtrate dal suo entourage non hanno trovato il suo gradimento. Su tutte, quella del Crystal Palace e del Newcastle. Il Burnley non l'ha mai preso neanche in considerazione.



FUORI ROSA - Come si comporterà allora Allegri, dunque la società? Il gallese è stato ufficialmente definito "in uscita". E cioè no, non fa parte più del progetto, non è dunque nella lista di giocatori potenzialmente utili e utilizzabili per il tecnico bianconero. Il prossimo passo sarà quindi togliergli spazio dalla lista Champions (magari inserendo Pellegrini) e arrivare a fine stagione da separato in casa. Non c'è più spazio per Ramsey alla Juve.