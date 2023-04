Finisce qui l'avventura di Juanalla. Il colombiano infatti non rinnoverà il suo contratto in scadenza al termine della stagione e prolungato automaticamente un anno fa. Finita la fase di riflessione del club, le tensioni dell'ultimo periodo non hanno aiutato e ora la Juve prosegue la caccia di un nuovo esterno destro sul mercato. Lo riporta calciomercato.com.