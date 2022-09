Diversamente da altri compagni per i quali rimane ancora qualche possibilità,non ha nessuna chance di rinnovare con la. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come a fine stagione le strade del brasiliano e del club bianconero si divideranno, dopo diverse stagioni che per il giocatore sono state caratterizzate da più ombre che luci.