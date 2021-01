Gira e rigira, l’obiettivo è sempre quello, l’acquisto di un attaccante. In estate il compito consisteva nel dare peso e forma alla maglia numero 9, portato a termine con voti eccellenti attraverso l’acquisto di Alvaro Morata. Adesso l’incarico è meno gravoso, ma pur sempre importante, perché avere in organico unaconsentirebbe maggior respiro a Cristiano Ronaldo, Dybala e Morata in un periodo storico in cui gli infortuni sono frequenti e le positività al Covid-19 altrettanto.– Fabio Paratici sposta le sue fiches su più tavoli, mentre chiude un affare ne discute un altro, proprio come ha fatto con il. Infatti, come riporta Calciomercato.com, in occasione dei proficui dialoghi per Rovella,, centravanti che ha catturato la luce dei riflettori nei primi mesi di campionato. In realtà, il Grifone può fare ben poco per il suo futuro perché il 22enne è di, soprattutto per giovani talenti come Scamacca. Fin qui i neroverdi non hanno registrato nessuna mossa da parte della Juve, che mantiene comunque l’ex Ascoli nella propria lista degli obiettivi, in ottica futura. Con il Genoa, invece, la Juve si è defilata per un altro attaccante, stavolta di proprietà rossoblù.– Tra le idee nei piani bianconeri è circolato anche il nome di, attaccante uzbeko classe 1995 che il Genoa ha prelevato la scorsa estate dal Rostov per ben 7 milioni di euro., agenti avvisati. Posizione che fa eco al blocco di Preziosi, che al Secolo XIX ha assicurato la permanenza di Shomurodov, al fine di scongiurare un altro caso Piatek.