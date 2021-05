Per motivi differenti, Merih Demiral e Aaron Ramsey potrebbero lasciare la Juventus nel prossimo mercato estivo. Potenziale plusvalenza per il primo, alleggerimento del monte ingaggi per il secondo, per questo il club bianconero se ne priverebbe qualora dovessero giungere delle offerte dalle parti della Continassa. Che, per l’appunto, verrebbero prese in considerazione. È quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.