Arrivato in estate in prestito dal Marsiglia, a oggi la strada più probabile perè quella della conferma: i bianconeri hanno un diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 2 di bonus, un affare totale da meno di dieci milioni per prenderlo a titolo definitivo. Durante il Mondiale il diretto interessato ha mandato un messaggio sul suo futuro: "Mi auguro di rimanere" aveva detto dal Qatar. Tornato in Italia il mood non è cambiato: gioca e segna, e laè sempre più convinta di riscattarlo. Ne scrive Calciomercato.com.