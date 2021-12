La Juve ha già capito dove e cosa fare sul mercato. La Juve è già consapevole di come potrebbe andare il prossimo gennaio. Da qui a riuscire a cambiare la propria storia, però, ce ne passa. Tutto dipenderà da come cederà i giocatori di fatto "ai bordi del campo", per usare un'espressione cara ad Allegri. E non parliamo soltanto di Aaron, ormai fuori da ogni giro della rosa. Ma parliamo anche di altri elementi della squadra.Si attendono proposte per Ramsey, con il quale la Juve sta parlando in questi giorni in cui si è palesato anche il suo agente. Il gallese vorrebbe tornare in Inghilterra, dove l'Everton su tutti sta premendo per averlo. Andrà via. Sicuramente. E rischia di fare lo stesso anche, non convocato nell'ultima giornata e fuori dalle gerarchie di Allegri per il centrocampo.