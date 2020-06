La Juve continua a guardare al mercato in entrata ed in uscita. I bianconeri hanno bisogno di mettere a bilancio alcune plusvalenze per chiudere il bilancio il prossimo 30 giugno e due cessioni praticamente certe saranno in difesa. Daniele Rugani piace a tanti club italiani, tra cui Fiorentina e Roma mentre Mattia De Sciglio è da tempo in orbita Barcellona ma la Juve ed il club azulgrana devono ancora trovare un accordo sulla valutazione del calciatore ex Milan.