In un periodo di difficoltà finanziaria come questo, sarà fondamentale per la Juventus cedere al meglio i giocatori che ritiene fuori dal progetto o spendibili sul mercato per fare plusvalenza. Tra questi Aaron Ramsey che, come scrive Tuttosport, è il maggior indiziato a lasciare la Juve per fare spazio a Locatelli. Il gallese piace in Premier League, dove ci sono West Ham, Everton e Arsenal. Il nodo della cessione è rappresentato dall’ingaggio che percepisce in bianconero, pari a 7 milioni di euro.