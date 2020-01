La Juventus non si vuole fermare a Kulusevski e punta forte per rafforzare il centrocampo in vista della prossima stagione ad un ritorno che farebbe sognare i tifosi bianconeri. Si tratta di Paul Pogba, amatissimo da tutto il popolo juventino e ormai da due anni scontento al Manchester United come ha anche dichiarato il suo procuratore Mino Raiola. Insieme al possibile ritorno del polpo rimane sempre viva la pista Tonali con Cellino che chiede 50 milioni e la Juve che vorrebbe evitare aste e assicurarsi il talento classe 2000 come ha fatto recentemente con Kulusevski.