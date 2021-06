Il ritorno di Massimiliano Allegri può essere decisivo per risolvere determinate dinamiche spinose che caratterizzano la Juventus da diverso tempo. Una di queste il rinnovo di Paulo Dybala, in stallo da diverso tempo. Dopo una stagione passata tra campo ed infermeria, Max vorrebbe rimetterlo al centro del progetto e per farlo sarà necessario prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa potrebbe essere chiusa intorno ai 10 milioni di euro.