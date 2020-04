1









Il futuro di Daniele Rugani è sempre più in bilico. Al termine della stagione è possibile una separazione tra lui e la Juventus, separazione che si sarebbe potuta consumare già la scorsa estate e pure a gennaio quando lo Zenit aveva fatto una proposta per il suo acquisto, rispedita al mittente dopo l'infortunio al ginocchio di Merih Demiral. Che il centrale toscano non abbia futuro alla Juventus è ormai confermato dalle scelte di Maurizio Sarri che raramente gli ha dato fiducia. Per il prezzo giusto Rugani può partite, la Juve ha già deciso.