La Juventus ha concluso al meglio il ciclo di partite ravvicinate tra campionato e Champions League, vincendo il derby d'Italia per 2-1 contro l'Inter di Antonio Conte. Ora Maurizio Sarri tornerà in campo nel pomeriggio di giovedì al Training Center della Continassa con il gruppo ridotto all'osso, visto e considerato che saranno ben 14 i bianconeri a partire con le rispettive Nazionali per gli impegni tra qualificazioni per gli Europei e le amichevoli. Dunque, chi resta a disposizione del tecnico toscano? Sono ben 9, i giocatori della prima squadra. Dieci, invece, se contiamo anche Mario Mandzukic, ormai lontano dai radar bianconeri.