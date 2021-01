Buona la prima per Aké. L'esterno francese ha debuttato con la Juventus, nella sfida che l'Under 23 ha vinto contro la Giana Erminio per 3-2, grazie soprattutto alla doppietta di rimonta di Brighenti. "Esordio bianconero per Marley Aké! Buona la prima!", il messaggio che ha voluto rilanciare tramite i propri social l'account ufficiale della Juventus. Juve che proprio con Aké pare possa aver chiuso il mercato in entrata gestito da Fabio Paratici e dai suoi collaboratori. Intanto, inizio promettente, incoraggiante, importante.