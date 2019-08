Secondo La Gazzetta dello Sport, il debutto della Juve non è dei più facili: il Parma, al Tardini, è un avversario assolutamente ostico. I gialloblù sono stati arricchiti dai dribbling di Karamoh, mentre Gervinho si è già mostrato in forma campionato. La difesa della Juve può pagare il dazio del nuovo modo di affrontare gli attacchi avversari: non è difficile infilare il duo titolare (Bonucci-Chiellini, De Ligt partirà dalla panchina) in velocità. E poi le altre questioni tra mercato e campo: Danilo è pronto? E Pjanic saprà fare il Jorginho? Nel caso ci sarà Bentancur, così come Khedira ha scalzato Emre Can. Dybala sembra l'unica certezza.