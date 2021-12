E se fosse arrivato il momento del debutto in Champions League? Tra le novità dei convocati di Juventus-Malmoe, c'è anche il bomber dell'Under 23, Cosimo Da Graca. Fresco di rientro dall'infortunio e non solo: fresco anche di rinnovo di contratto con i bianconeri.Cosimo Marco Da Graca è nato a Palermo il 1 maggio 2002, con sangue brasiliano nelle vene grazie ai nonni paterni, ed è cresciuto proprio nel vivaio rosanero. La Juventus l'ha acquistato tre anni fa dal club siciliano per le proprie formazioni giovanili. Nell'ultima stagione, nella Primavera di Zauli, ha segnato una doppietta in Youth League (contro il Bayer Leverkusen) e una in Coppa Italia di categoria (contro il Bologna) e un altro gol in campionato sempre contro il Bologna.