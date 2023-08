Dopo l’ottimo esordio alla Dacia Arena, lavuole proseguire nel verso giusto questo inizio di stagione e non steccare la prima davanti ai propri tifosi. All’Allianzarriva un Bologna reduce da una grande annata, ma anche dal passo falso casalingo contro il Milan della prima giornata. La squadra di Thiago Motta è ancora alla ricerca della propria identità e soprattutto di oliare i meccanismi di un reparto offensivo che ha perso un giocatore di spessore come Marko Arnautovic. I bianconeri in Friuli hanno fatto la voce grossa con tre reti già nei primi 45 minuti. La ‘Vecchia Signora’ non può più permettersi una partenza a rilento, come successo nelle precedenti due stagioni, per non lasciarsi scappare da subito il treno che porta alle posizioni di vertice.Per tutti questi motivi, i bookmakers non hanno dubbi e segnalano la squadra di Massimiliano Allegri come favorita per il match.La Juve per- Una prima giornata così convincente non si vedeva da qualche tempo in casa bianconera. La Juventus deve dimostrare però che il dominio di gioco avuto a Udine non è stato una casualità. I rossoblù hanno però bisogno di levare al più presto la cifra 0 in classifica per dare una prima accelerata. Un successo dei bianconeri è quotato da Betclic a 1.47, un pareggio a 4.35 ed una vittoria dei felsinei a 6.70. L’Over 2.5 è quotato da Betclic 1.84, mentre l’Under 2.5 a 1.86.- Dopo il record dei 9 campionati vinti di fila, il Tricolore negli ultimi tre anni ha preso strade diverse da quella di Torino. La Juve non fa mistero di puntare al primato e una sua affermazione finale è quotata da Betclic a 4.00. Stessa quota che viene riservata al Napoli campione d’Italia. La favorita per la conquista dello Scudetto è l’Inter che Betclic quota a 3.00. Il successo del Milan è invece quotato da Betclic a 5.00.Per la Juventus è ricorrente il risultato di 3-0 - Nella passata stagione Juventus e Bologna si sono affrontate il 2 ottobre 2022. In quel match i bianconeri regolarono per 3-0 i rossoblù con una rete di Filipnel primo tempo e con i gol di Dusane Arkadiusznella ripresa. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 11.00. L’ipotesi considerata più probabile è invece l’1-0 bianconero, che Betclic quota a 6.80 (Sisal la quota a 5.75).Chiesa in grande spolvero, il Bologna punta su Zirkzee - I protagonisti della sfida della passata stagione vestono ancora tutti il bianconero. In particolare, i riflettori sono puntati sui bomber Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Una rete del serbo è quotata da Betclic a 2.25, una del polacco a 2.50. Nel 2022/23 la sbloccò Filip Kostic, una sua rete è ora quotata da Betclic a 5.50. Attenzione poi a Federico Chiesa che ha iniziato alla grande l’annata. Un gol dell’azzurro è quotato da Betclic a 2.75. Il Bologna proverà invece ad affidarsi a Joshua Zirkzee, una cui rete è quotata da Betclic a 5.00.