La Juventus ieri ha presentato un bilancio profondamente in rosso, con quei circa 209 milioni di euro di negativo che costituiscono un record storico in Serie A e che richiedono senza se e senza ma la ricapitalizzazione già approvata dal CdA per coprire l'ammanco. Tuttavia, fa notare il Corriere dello Sport oggi in edicola, nonostante questa situazionequesto perché, a fronte delle perdite cospicue, si è anchetra cui il valore della rosa stessa, alleggerita dell'enorme stipendio di Cristiano Ronaldo.