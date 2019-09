La Juventus potrebbe presentare un bilancio con debiti finanziari netti di 464 milioni di euro, in aumento di 154,2 milioni rispetto allo scorso anno e una chiusura in perdita di circa 40 milioni. Lo riporta il noto portale Investing.com, spiegando come in casa bianconera nel corso dell'ultima stagione i costi e i debiti siano saliti del 50%, arrivando a 14,5 volte il patrimonio netto. Un aggravamento della situazione economica della società, con i ricavi che compensano in parte le perdite, essendo pari a 402,3 milioni di euro a giugno 2018, con il primo semestre 2019 che ha visto una crescita a 271,3 milioni (+60 mln).



A questi ricavi si sommeranno le plusvalenze del calciomercato estivo, non ancora rese note ufficialmente, ma che dovrebbero ammontare a circa 110 milioni.