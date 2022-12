Come racconta Gazzetta, la, sempre leggendo le carte della Procura, era in debito anche con. Tanto da essere costretta a "comprare Compagnon per 4,5 milioni e Palumbo in prestito". Parole di Giovanni Manna in un’intercettazione con un altro dirigente della Signora, l’ex portiere Marco Storari. E perché? "Per sistemare tutte le merde che ha lasciato lui". Lui è Fabio Paratici, l’ex Chief Football Officer bianconero, che era stato uno dei creatori della rete di partnership.