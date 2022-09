Adesso la posizione di Massimilianoè in bilico, e non potrebbe essere altrimenti. Tra i nomi circolati, in caso di esonero del tecnico livornese, più volte é rimbalzato quello di Roberto, al momento disoccupato. Condizione che, però, potrebbe risolversi presto perché come riporta Sky Sport l'allenatore starebbe discutendo gli ultimi dettagli prima di diventare il nuovo allenatore del Brighton.