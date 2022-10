Koni #dewinter vs Monza



Miglior difensore delle nostre giovanili, nazionale U21 belga, proposte dall'Olanda e dalla Germania. È rimasto, ha rinnovato e ha accettato senza una parola il prestito. Perché il suo sogno è giocare alla juve, e ce la farà



Remember the name pic.twitter.com/bkAHYW2xGS — JuventusJuvenil (@JuvenilJuventus) October 17, 2022

Konifa impazzire i tifosi. Quelli dell', la sua squadra attuale, ma anche quelli della, che sperano di poterlo ritrovare presto in bianconero e affidargli le chiavi della retroguardia. Il belga è stato grande protagonista dell'ultimo match dei toscani, contribuendo alla vittoria per 1 a 0 contro ilcon una serie di ottime giocate difensive che hanno subito fatto il giro dei social, strappando applausi. In attesa di rivederlo all'Allianz Stadium nella partita di venerdì sera, eccole riassunte nel video qui sotto.